Araceli Saucedo acerca al Senado las voces del personal de enfermería de Michoacán

Ciudad de México, a 26 de marzo del 2026.– Con el objetivo de fortalecer la agenda legislativa en materia de salud y escuchar de primera mano las necesidades del sector, la senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, sostuvo un encuentro con enfermeras y enfermeros del ámbito público y privado del estado de Michoacán.

Durante la reunión, la legisladora destacó la importancia de mantener una coordinación cercana con las y los profesionales de la salud, reconociendo su labor y compromiso en la atención a la población, así como su contribución en la construcción de propuestas que permitan mejorar el sistema de salud.

En este marco, las y los representantes del sector salud de Michoacán que visitaron el Senado de la República compartieron inquietudes, experiencias y planteamientos que serán considerados en el trabajo legislativo, con el objetivo de impulsar mejores condiciones laborales y una atención médica más eficiente.

Araceli Saucedo agradeció al doctor José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud en el Senado de la República, por su disposición y apertura para recibir las propuestas e inquietudes del gremio de enfermería, lo que fortalece el diálogo institucional y la construcción de soluciones conjuntas.

La senadora reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con el sector salud, promoviendo iniciativas que respondan a las necesidades reales de quienes diariamente cuidan de la salud de las y los mexicanos.