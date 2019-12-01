Apuesta Bedolla por trabajar con la iglesia católica por la reconstrucción del tejido social

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 12:05:58

Morelia, Michoacán, a 26 de enero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que ha apostado por trabajar en coordinación con la iglesia católica para lograr el saneamiento del tejido social en el estado, como parte de los proyectos que contemplan en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal informó que sostuvo un encuentro “muy fructífero” con el nuevo Arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez Cano, hace algunos días, con quien dialogaron al respecto de la pacificación del estado.

“Vamos a tener una reunión con todos los obispos de Michoacán”, afirmó al señalar que también se renovó al Obispo de Zamora.

En cuanto al tema de la supuesta entrega irregular de camionetas tipo RAM a la Arquidiócesis de Morelia en el gobierno pasado, Ramírez Bedolla enfatizó que la investigación se lleva a cabo desde que se tuvo conocimiento del tema y sigue su curso.