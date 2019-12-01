Apuesta Alfonso Martínez por deporte para construcción de la paz

Morelia, Michoacán; 20 de agosto de 2025.- Además de atender la parte reactiva de seguridad, en Morelia estamos apostando por el deporte para formar buenos ciudadanos y construir la paz, señaló el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, al reunirse con asociaciones estatales del deporte.

“Para nosotros está claro que la construcción de la paz inicia con el deporte, la música, el arte, la cultura. Si los jóvenes están ocupados en cosas buenas es más difícil que tengan la tentación de irse por otro lado”, manifestó el edil, en compañía de la regidora coordinadora de la Comisión de Desarrollo Social, Salud, Juventud y Deporte, Marisa Trujillo Magaña; y el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), Pablo Sánchez Silva.

Más de 20 asociaciones de diferentes disciplinas se dieron cita a la reunión con el alcalde, en cuyo marco agradecieron el apoyo a sus entrenamientos, actividades y eventos, así como plantearon propuestas para que el deporte brille cada vez más en Morelia.

“El apoyo que hemos tenido por parte del municipio ha sido muy grande”, manifestó el presidente de la Asociación de Natación, Napoleón Núñez Sánchez. “Como entrenador también quiero darles las gracias porque gracias al apoyo que nos ha brindado contamos con dos gimnasios”, abonó el presidente de la Asociación Estatal de Boxeo, Adolfo Santibáñez Chávez.

Mientras que en deportes como el Boxeo, Taekwondo y Kickboxing se destacó la cercanía con las autoridades, la voluntad para acceder a espacios y la capacitación en primeros auxilios a deportes de contacto.

Tras refrendar la cercanía con los representantes, Alfonso Martínez enumeró las obras de su administración para expandir el deporte: los parques lineales del Boulevard García de León, Riva Palacio y avenida Quinceo, así como la recuperación del Bosque Cuauhtémoc, el Parque Arboretum y la Unidad Deportiva Bicentenario, todos con el objetivo de seguir creando el mejor lugar para vivir.