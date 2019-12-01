Aprueban reforma a la Ley Electoral de Querétaro 

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 20:40:09

Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- Este martes, fue aprobada la Ley Electoral del estado de Querétaro con 19 votos a favor y seis en contra, en la sesión solemne celebrada en el salón de pleno del Poder Legislativo; es esta reforma la que modificó las reglas para los próximos procesos electorales en temas como paridad de género, candidaturas, asociaciones políticas, procedimientos sancionadores, uso de herramientas digitales y organización electoral.

La reforma a la Ley Electoral reunió distintas iniciativas presentadas por legisladores locales, así como por autoridades electorales con la finalidad de armonizar la legislación estatal con la Constitución y con criterios emitidos por tribunales electorales en materia de igualdad, violencia política de género y funcionamiento de las instituciones electorales.

En su intervención, la diputada Laura Andrea Tovar Saavedra señaló que aumentar el número de candidaturas femeninas no necesariamente se traduce en más mujeres gobernando.

“En 2024 hubo 57 mujeres y 52 hombres compitiendo por municipios, siendo que solamente se tuvieron cuatro mujeres presidentas; estos resultados indican que incrementar el número de candidaturas para las mujeres no garantiza que realmente ocupen estos espacios de toma de decisiones”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz defendió el dictamen al asegurar que fortalece los derechos político-electorales de las mujeres.

“Es un dictamen sólido, equilibrado y construido desde la pluralidad, se consolidó un marco normativo que no solo garantiza el 50 por ciento de mujeres en las candidaturas y en la integración de órganos de representación, sino que incorpora acciones afirmativas para municipios”.

Con la aprobación, la legislación electoral de Querétaro incorpora modificaciones relacionadas con la integración de órganos electorales, propaganda, candidaturas comunes, procedimientos sancionadores, asociaciones políticas estatales, digitalización de trámites y reglas para fortalecer la paridad en el ámbito electoral.

Además, durante la discusión fueron rechazadas las reservas presentadas por las diputadas Adriana Meza Argaluza y Rosalba Vázquez Munguía, quienes buscaban obligar a los partidos políticos a postular mujeres en municipios donde históricamente no han gobernado o en los de mayor población.