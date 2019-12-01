Aprueban Presupuesto de Egresos 2026 en Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 22 de diciembre del 2025.- En sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de Corregidora aprobó por unanimidad el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, por un monto de 2 mil 50 millones 259 mil 238, de los cuales 157 millones de pesos corresponden a financiamiento propio.

El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, destacó que se trata de un presupuesto responsable, ya que el 59 por ciento está destinado a seguridad, servicios públicos, obra pública y movilidad, garantizando que cada peso invertido represente un beneficio directo para las familias de Corregidora. Asimismo, se aprobó una disminución al presupuesto de Comunicación Social.

“Reconozco a este cuerpo colegiado por la capacidad que ha tenido, no solamente para discernir y analizar a profundidad lo que se ha propuesto, sino también para aportar en los rubros abordados, con el fin de construir un presupuesto que contempla las necesidades más apremiantes del municipio”.

Con este presupuesto, dijo, se garantiza la continuidad de proyectos como la entrega de becas, Cocina Móvil, Pirámides, Movivan, Transporte Escolar Gratuito, así como programas de apoyo social, los cuales registran un incremento del 33% en comparación con el presupuesto ejercido durante el presente año.

Asimismo, el 72 por ciento del presupuesto será destinado a acciones de alto impacto social a través de programas como Tu Seguridad a Paso Firme, Que Te Vaya Mejor, Municipio Ordenado y Sostenible y Avanzando Unidos: Sociedad y Gobierno.