Aprueban en el Congreso del Estado de Querétaro derogar el delito de extorsion en el Código Penal

Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- Debido a que la extorsión es uno de los delitos que más daño causa a las familias, a los comercios y a la paz social, los legisladores que integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Local aprobaron derogar este ilícito en el Código Penal para el Estado de Querétaro luego de que esta propuesta deriva de la reforma a la Constitución Federal.

El diputado Homero Barrera MacDonald, integrante de la comisión y autor de la iniciativa de ley recordó que esta propuesta nace de la realidad que plasma la Constitución federal, la cual fue reformada para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General en materia de extorsión.

“El objetivo es terminar con la dispersión legal, cerrar vacíos jurídicos y fortalecer la capacidad del Estado mexicano para combatir este delito de manera coordinada. A partir de esa reforma constitucional, se expidió la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual es obligatoria para todas las entidades federativas. Esto significa algo muy importante y muy concreto: los estados estamos jurídicamente obligados a armonizar nuestra legislación local”.

Sostuvo que en Querétaro, mantener un delito de extorsión distinto en el Código Penal estatal no fortalece la persecución del delito, al contrario, genera confusión, contradicciones legales y debilita la actuación de las autoridades, especialmente cuando la extorsión se comete desde otros estados o incluso desde centros penitenciarios.

“Por eso, esta derogación del tipo penal local de extorsión, para que este delito sea perseguido y sancionado exclusivamente bajo el marco de la Ley General. Esta reforma fortalecerá la respuesta del Estado, actuando bajo un marco nacional uniforme, moderno y diseñado específicamente para enfrentar un delito que hoy opera con redes interestatales y digitales”.

Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión legislativa, refirió los antecedentes, competencias y objetivos de la Ley General en mención.

“En el comparativo de las sanciones, la penalidad que establece la Ley General es más grave y permite estandarizar u homologar la pena en todo el país, de suerte que no existan asimetrías en la imposición de penas por la misma conducta punible”.

Recordó que la derogación del artículo 198 del Código Penal para el estado de Querétaro implica un proceso de armonización legislativa que se ha realizado en casos análogos. Como por ejemplo para el delito de secuestro, que fue derogado con anterioridad del Código Penal del Estado, con motivo de una Ley General en la materia.

Enrique Correa Sada, diputado independiente manifestó que la extorsión es uno de los delitos más lacerantes para una comunidad, porque parte de introducir miedo en el seno de una familia o un establecimiento comercial.

“Este delito lacera de manera contundente a una comunidad porque a diferencia de un asalto, en la extorsión por lo general no ves el rostro, no sabes quién es, de dónde es y qué información verdaderamente tiene tuya o qué tan cercano a ti puede estar, y estas interrogantes en una extorsión pueden generar un temor muy profundo en una familia”.

Recordó que esta Legislatura ya ha dado pasos importantes para ir cerrando paso a este tipo de delitos.

“Muchas veces cuando te extorsionan, sucede por vía telefónica o por medios electrónicos y normalmente no está la persona ni en el mismo estado, por eso celebro y coincido con el diputado Homero Barrera en sumarnos a la tarea y esfuerzo que está haciendo el gobierno federal a este respecto y que lo enfrentemos juntos, por eso mi voto es a favor esta iniciativa y de trabajar para revisar que este modelo que se está proponiendo funcione”.