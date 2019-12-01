Aprueban en comisiones dictamen de reforma judicial en Querétaro tras un año de análisis

Querétaro, Qro., 24 de marzo de 2026.- Después de un año, los legisladores que integran las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales finalmente “lograron” la mayoría para aprobar el dictamen de la reforma judicial el cual se integró de las cinco iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios.

Previo a la votación del dictamen, el diputado Homero Barrera solicitó que se pudiera dar lectura a los puntos resolutivos y transitorios, por lo que se procedió a dicha lectura; posteriormente, en el marco de las intervenciones, el diputado Eric Silva Hernández, propuso que con la finalidad de poder analizar el proyecto de dictamen, que reiteró, apenas había tenido conocimiento del mismo, y a fin de poder hacer algunas observaciones, se declarara un receso, propuesta que sometió a votación el presidente de las Comisiones Unidas, Guillermo Vega; sin embargo, no fue aprobada la propuesta, por tres votos en contra y uno a favor.

Silva Hernández, destacó en su momento, temas sobre cómo se llevaría a cabo la simplificación de las boletas para la elección de jueces y magistrados; así como mayor claridad respecto al artículo 28, que hace referencia a los requisitos fijados en las fracciones I al IV, ya que a su consideración nuevamente se cierra a una pequeña posibilidad para el registro de candidatas o candidatos.

“Yo nada más quiero volver a dejar en claro, qué es lo que esperamos o qué es lo que queremos que tenga esta reforma, que sigo sin poderlo entender al cien por ciento en este documento”. “Hablábamos de un cambio real al Poder Judicial, que podamos abrirlo a que no sean los mismos de siempre, a que las cosas no queden integradas en leyes secundarias y que las podamos estar cambiando con una mayoría simple, que creo que eso no venía en la federal. También establecer el tema de un Poder Judicial más austero y que no tenga privilegios, lo cual tampoco queda total y completamente plasmado aquí”.

El diputado Homero Barrera Mcdonald refirió que la propuesta de reforma constitucional que hoy se plantea, sigue en la medida de lo posible en la estructura vigente de la carta fundamental estatal, un documento compacto, en el cual se plasman principios básicos y generalidades que se remite a la legislación secundaria a diversas particularidades.

“Quiero destacar aquí algunos puntos de esta reforma. Número uno, el primero de ellos, que es muy importante, es que la totalidad de los cargos de jueces y magistrados serán puestos a elección por voto popular el próximo 2027”.

“Número dos, algo que no contemplaba el anterior dictamen que aquí en las Comisiones Unidas lo dijimos, que es la insaculación; y número tres, también la prohibición de que puedan acceder a esos cargos, quienes recientemente han tenido cargos estatales. Esto quiere decir no al chapulineo”.

El cuarto, dijo, es el procedimiento detallado para la elección de cargos, así como requisitos puntuales; el quinto, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de Administración Judicial”.

Guillermo Vega Guerrero, presidente de las Comisiones Unidas, aclaró que el dictamen que se está sometiendo a votación es el que se leyó recientemente, y que dijo, integra toda la información disponible de las diferentes iniciativas y que decidieron integrar en este dictamen, para darle certidumbre al proceso en Querétaro de la renovación del Poder Judicial.

Resaltó algunas similitudes de puntos considerados en la reforma judicial federal elección popular de personas juzgadoras, jueces y magistrados es por voto ciudadano, es decir, muy importante dejar claro que la ciudadanía va a votar por jueces y magistrados.

“Se sustituye el Consejo de la Judicatura, pues ahora también serán dos órganos que son el de Administración Judicial y el de Disciplina Judicial, esto es parte medular de la reforma federal: voto ciudadano y dividir a los poderes judiciales para que no sea un solo ente, el que imparte justicia, administra el dinero y sanciona a jueces o magistrados”

Además, destacó que la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales para evitar la concentración del poder; procesos de selección mediante comités técnicos con criterios de mérito, transparencia y paridad.

“Participación de los tres poderes, a través de los comités de selección, tanto del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la postulación de candidaturas, lo cual amplía la posibilidad de los aspirantes”.