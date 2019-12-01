Aprueban en comisión prohibir cargos públicos a deudores alimentarios en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 18:54:01

Querétaro.- Los legisladores que integran la Comisión de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso local aprobaron la iniciativa de ley que prohíbe a las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Leonor Mejía Barraza, presidenta de la comisión, explicó que esta reforma establece como requisito indispensable no contar con adeudos alimentarios para ejercer un cargo dentro del servicio público.

“La reforma será aplicable a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los municipios y a los organismos paraestatales y paramunicipales del estado de Querétaro, fortaleciendo el principio de responsabilidad y congruencia en el ejercicio del servicio público”, señaló.

Destacó que esta iniciativa tiene como eje central la protección y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, al garantizar que quienes aspiren a desempeñar funciones públicas cumplan primero con sus obligaciones familiares.

“No puede haber representación pública sin responsabilidad personal. Quien no cumple con la pensión alimentaria está vulnerando derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Desde el Congreso enviamos un mensaje claro: en Querétaro, primero están las familias”, afirmó.

Subrayó que esta medida busca fortalecer la cultura de la responsabilidad, la legalidad y la congruencia en el servicio público, colocando en el centro la protección de la niñez.