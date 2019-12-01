Aprueban el nombramiento de Andrés Norberto García Repper Favila como fiscal anticorrupción de Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 21:47:49
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 5 de febrero de 2026.- El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó el nombramiento de Andrés Norberto García Repper Favila como fiscal especializado en Combate a la Corrupción, tras obtener el respaldo de la mayoría calificada de las dos terceras partes del pleno.

La elección se llevó a cabo mediante votación por cédula, las cuales fueron depositadas en una bombonera de cristal durante la sesión legislativa. Al concluir el conteo, se registraron 27 votos a favor y seis cédulas nulas correspondientes a abstenciones, de acuerdo con lo informado por la diputada secretaria de la Mesa Directiva, Isabel Chávez.

“El ciudadano Andrés obtuvo 27 votos y seis cédulas nulas —abstenciones—; es cuanto, diputado presidente”, expresó ante las y los legisladores.

El nombramiento fue posible luego de que el Congreso aceptara la renuncia de García Repper Favila a su cargo como magistrado del Poder Judicial del Estado, condición necesaria para cumplir con la normatividad vigente y evitar conflictos entre poderes.

Conforme a la legislación local, al alcanzarse la votación calificada, García Repper Favila queda facultado para asumir la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, desde donde encabezará las investigaciones y acciones penales relacionadas con actos de corrupción en la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo objetivo es prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas graves y delitos cometidos por servidores públicos.

