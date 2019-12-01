Aprueban el matrimonio igualitario en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 20:06:54

Guanajuato, Guanajuato, a 4 de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado de Guanajuato, aprobó las reformas al Código Civil estatal, con lo que se legaliza el matrimonio igualitario.

Con esta decisión se homologa la normativa local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la convención internacional en materia de derechos humanos.

Con dicha modificación, en el texto legal se deja de establecer el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, para indicar que es la “unión libre de dos personas”.

Además, también se sustituyen los términos de “marido y mujer”, por el término neutro de “personas cónyuges”.

Asimismo dice que el objeto del matrimonio es realizar una comunidad de vida basada en respeto, igualdad y ayuda mutua.

La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco aseveró que con este dictamen la ley debe funcionar como una puerta a la igualdad y no como un obstáculo legal.

La reforma será enviada al Ejecutivo estatal para su publicación oficial en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, por lo que hasta ese entonces entrará en vigor.