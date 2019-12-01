Aprueban diputados reforma a la Ley de Seguridad para Querétaro para reconocer el ‘Plan Sinergia por Querétaro’ como instancia del Sistema Estatal de Seguridad

Querétaro, Querétaro, a 19 de enero de 2026.- Los diputados que integran la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Local aprobaron la iniciativa de ley que reforma la Ley de Seguridad para Querétaro mediante la cual se reconoce el ‘Plan Sinergia por Querétaro’ como instancia del Sistema Estatal de Seguridad” que impulsó el titular de la Fiscalía General de Justicia de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

Con esta aprobación se realiza la adición de un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley de Seguridad estatal.

Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión en mención, destacó que donde hay presencia de los titulares de las diversas áreas de seguridad y eso, desde luego, lo que genera en los ciudadanos es tranquilidad y confianza de que se está haciendo el trabajo.

“Vemos a las instituciones trabajar hasta el máximo de sus capacidades y observamos cambios positivos, como en el tema de los cateos, que sin duda era un pendiente en la cadena de seguimiento que hace la autoridad para encontrar a los generadores de violencia, así que un reconocimiento a todos ustedes”.

Aseguró que Sinergia no es un experimento ni un esfuerzo aislado, sino una estrategia estructurada que ha permitido potenciar la operación coordinada entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, incrementando la capacidad operativa del Estado y la efectividad en el combate a diversos delitos.

De Jesús Hernández subrayó que el combate al narcomenudeo ha sido uno de los ejes centrales, con el objetivo de evitar la comercialización de narcóticos y la instalación de células criminales en Querétaro. “Queremos que los delitos de alto impacto no sean el problema de nuestro estado, y trabajamos para que no lo sean”.

Destacó que gracias a la coordinación interinstitucional se han desplegado más de 500 elementos en operativos simultáneos, lo que permitió cumplimentar más de una docena de órdenes de aprehensión. Actualmente, las personas detenidas se encuentran vinculadas a proceso y enfrentan las etapas judiciales correspondientes, con el objetivo de obtener sentencias condenatorias y resarcir el daño a las víctimas.

“Además del combate a delitos contra la salud, Sinergia ha dado resultados en fraudes financieros y otros ilícitos patrimoniales registrados tanto en municipios serranos como en la zona metropolitana. Hernández resaltó también la atención a casos de violencia familiar, delitos sexuales y robos en distintas modalidades, como a tiendas de conveniencia, transeúntes, casas habitación y vehículos”.

Reconoció que la violencia familiar sigue siendo el delito con mayor incidencia en el estado, por lo que llamó al Congreso y a otras instancias a trabajar en políticas que contribuyan a disminuir estas conductas. “Es nuestra principal problemática y ahí debemos concentrar esfuerzos”.

Detalló que la seguridad en Querétaro es un derecho humano fundamental y que la ciudadanía debe seguir disfrutando de la confianza y tranquilidad que caracteriza a la entidad. “Lo logramos con trabajo operativo y coordinación, porque vivir bien en Querétaro significa vivir con seguridad”.

Además, dijo que con la puesta en marcha de “Sinergia en Querétaro” durante 2025 el número de cateos superaron la cifra que no tiene comparación, convirtiéndose en el estado que más operatividad y cateos ejecuta en el país, superando en 2025 la barrera de mil 800 cateos.

“Gracias a esa operatividad, junto con los esfuerzos de las distintas corporaciones, hemos logrado una disminución histórica en homicidios dolosos en el estado, con una cifra de disminución cercana al 30 por ciento en el año anterior, lo que representa una disminución de más de 50 homicidios dolosos en Querétaro y que nos coloca como uno de los estados con menor incidencia delictiva en delitos de alto impacto, sustentando que tenemos una incidencia delictiva de entre un 0.6 y 0.7 por ciento del total de homicidios que se tienen en el país”.

Resaltó una disminución importante de incidencia en delitos patrimoniales, destacando aquellos con un uso de violencia con una reducción de más de un 30 por ciento.

El general Alfredo Salgado Vargas, coordinador estatal de la Guardia Nacional, destacó que este marco legal brinda mayor certeza jurídica a las instituciones responsables de la seguridad, fortalece la confianza ciudadana y consolida la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, siempre con respeto a los derechos humanos.

El general José Guillermo Lira Hernández, comandante de la 17ª Zona Militar, reconoció el trabajo que se ha venido realizando y señaló que esta aprobación representa la consolidación de una estrategia en la que participan de manera conjunta instituciones estatales, federales y municipales, para que Querétaro se mantenga con indicadores positivos en materia de seguridad.

Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro felicitó al Fiscal General y a las y los integrantes de la Comisión por la creación y aceptación de la iniciativa respectivamente, destacando la confianza de la ciudadanía y su carácter participativo, así como el rechazo social a la violencia como un factor clave en los resultados alcanzados.

Aseveró que la participación y respaldo de las instituciones de seguridad que integran esta estrategia coordinada por la Fiscalía General del Estado, cuyos representantes coincidieron en que la coordinación permanente entre instancias ha sido fundamental para mantener a Querétaro con indicadores positivos en materia de seguridad.

Finalmente, se estableció que la Fiscalía General del Estado de Querétaro coordinará a Sinergia como instancia del Sistema Estatal de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional y consolidar resultados sostenidos que garanticen el derecho humano a la seguridad de las y los queretanos.