Aprueban dictamen que declara al sarape del municipio de Colón, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Querétaro

16 de Febrero de 2026

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- Para proteger el oficio del telar, los legisladores que integran la Comisión de Turismo en el Congreso Local aprobaron el dictamen que declara al sarape, del municipio de Colón, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Querétaro.

Al respecto, Adriana Meza Argaluza, presidenta de la comisión en mención señaló que este exhorto es para que se declare la artesanía del telar como patrimonio inmaterial de la humanidad, en el municipio de Colón.

“Es una es un oficio que se ha heredado de generación en generación y lo tenemos que proteger; incluso se hace un concurso a nivel nacional donde Colón es la sede y pues creo que es nuestra obligación proteger esta artesanía con valor histórico, social y económico para la entidad”.

Subrayó que el sarape no es únicamente una prenda artesanal, sino una expresión viva de identidad comunitaria, conocimiento tradicional y herencia cultural transmitida de generación en generación.

“Hoy no estamos votando solo una declaratoria cultural; estamos reconociendo que el desarrollo verdadero también se construye a partir de nuestras raíces”.

Recordó que la propuesta reconoce que el Patrimonio Cultural Inmaterial, concepto impulsado a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, constituye un elemento estratégico para fortalecer la cohesión social y detonar economías locales a través del turismo cultural.

“La declaratoria permitirá fortalecer la protección institucional de la tradición textil; impulsar rutas artesanales y estrategias de marca territorial; generar mayor visibilidad para las y los artesanos del municipio e integrar el sarape de Colón a la estrategia estatal de turismo cultural sostenible”.

Destacó que, en un entorno global donde los destinos compiten por autenticidad, las expresiones culturales vivas representan una ventaja competitiva para Querétaro.

“El turismo moderno no vende objetos; vende historias. Y el sarape de Colón cuenta la historia de manos queretanas que han sabido preservar su identidad”.

Enfatizó que la declaratoria también representa un acto de justicia social hacia las familias artesanas que han sostenido esta tradición frente a procesos de industrialización y pérdida de prácticas tradicionales.

Reiteró que la aprobación del dictamen no solo protege una expresión cultural, sino que consolida una política pública que vincula identidad, economía y desarrollo regional.

“Proteger el sarape de Colón es proteger la identidad de Querétaro. Es respaldar a nuestras comunidades artesanas y convertir la cultura en una herramienta de desarrollo sostenible”.