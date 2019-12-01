Aprueba IEM creación de la Agrupación Política Estatal “Alianza por la Transformación de Michoacán”

Aprueba IEM creación de la Agrupación Política Estatal “Alianza por la Transformación de Michoacán”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 16:25:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- En sesión del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), fue aprobada la creación de la Agrupación Política Estatal Alianza por la Transformación de Michoacán, consolidando así un esfuerzo colectivo impulsado por ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el desarrollo del estado.

Durante la sesión, una comisión de la organización encabezada por su presidente Juan Pablo Puebla estuvo presente para recibir el registro oficial por parte de la autoridad electoral, en representación de todas y todos sus integrantes.

La Alianza por la Transformación de Michoacán surge del trabajo, la convicción y el compromiso de hombres y mujeres de distintas regiones del estado, quienes han decidido sumar esfuerzos para contribuir a la transformación de la realidad social de Michoacán.

Este proyecto se sustenta en los principios del humanismo mexicano, colocando en el centro el desarrollo de la conciencia social a través de la educación, la formación política y la participación ciudadana como pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático.

Las y los integrantes de la agrupación reconocieron el esfuerzo colectivo que hizo posible este logro, destacando que la unidad será clave para avanzar en los objetivos trazados.

Bajo el eslogan: “ Unidos trasformamos Michoacán”.  La unidad hace la fuerza y juntos podemos lograr nuestros objetivos. Señalaron.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asegura la Policía Morelia decenas de paquetes sospechosos en el Centro de la ciudad
Abandonan a recién nacido en bote de basura del Tec de Ecatepec
Confirma la FGE detención de presunto autor material de la muerte de mujer transgénero en Morelia, Michoacán
EE.UU. sanciona a casinos y personas en México por presuntos vínculos con grupo criminal del Noroeste
Más información de la categoria
EE.UU. sanciona a casinos y personas en México por presuntos vínculos con grupo criminal del Noroeste
¿Una práctica común? Captan a peritos de la Fiscalía Oaxaca robando en escena del crimen
“No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla”: Claudia Sheinbaum
Sheinbaum exige aclaraciones por muertes de migrantes mexicanos en centros del ICE
Comentarios