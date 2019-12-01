Aprueba IEM creación de la Agrupación Política Estatal “Alianza por la Transformación de Michoacán”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 16:25:50

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- En sesión del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), fue aprobada la creación de la Agrupación Política Estatal Alianza por la Transformación de Michoacán, consolidando así un esfuerzo colectivo impulsado por ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el desarrollo del estado.

Durante la sesión, una comisión de la organización encabezada por su presidente Juan Pablo Puebla estuvo presente para recibir el registro oficial por parte de la autoridad electoral, en representación de todas y todos sus integrantes.

La Alianza por la Transformación de Michoacán surge del trabajo, la convicción y el compromiso de hombres y mujeres de distintas regiones del estado, quienes han decidido sumar esfuerzos para contribuir a la transformación de la realidad social de Michoacán.

Este proyecto se sustenta en los principios del humanismo mexicano, colocando en el centro el desarrollo de la conciencia social a través de la educación, la formación política y la participación ciudadana como pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático.

Las y los integrantes de la agrupación reconocieron el esfuerzo colectivo que hizo posible este logro, destacando que la unidad será clave para avanzar en los objetivos trazados.

Bajo el eslogan: “ Unidos trasformamos Michoacán”. La unidad hace la fuerza y juntos podemos lograr nuestros objetivos. Señalaron.