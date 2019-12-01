Aprueba IEEQ actividades y presupuestos para dos plebiscitos

Querétaro, Querétaro, 18 de diciembre del 2025.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó los cronogramas de actividades y presupuestos para la organización de dos plebiscitos en los municipios de Cadereyta de Montes y Querétaro.



En sesión extraordinaria, el colegiado instruyó a la Secretaría Ejecutiva a suscribir los instrumentos jurídicos necesarios, realizar mesas técnicas de trabajo, así como firmar convenios de colaboración con los ayuntamientos en los que se establezcan las circunstancias de modo, tiempo y lugar para la entrega de los recursos económicos para cada plebiscito.



Los acuerdos aprobados serán notificados a las presidencias municipales de Cadereyta de Montes y Querétaro, en su carácter de solicitantes de los ejercicios de participación, así como a los ayuntamientos respectivos.



El cronograma de cada plebiscito contiene 55 actividades principales a realizar en las etapas de preparación, jornada de consulta y resultados; las jornadas consultivas se llevarán a cabo el 22 de marzo y el 26 de abril de 2026 en los municipios de Cadereyta de Montes y Querétaro, respectivamente.



Los presupuestos aprobados para los plebiscitos fueron los siguientes: 7 millones 936 mil 313.49 pesos para Cadereyta de Montes y 30 millones 584 mil 501.08 pesos para Querétaro.



La pregunta para consultar en el plebiscito de Cadereyta de Montes es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento realice las acciones y gestiones necesarias para que sea el Municipio quien preste directamente el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales y tratadas en lugar de la Comisión Estatal de Aguas del Estado?



En el caso de Querétaro, la pregunta es: ¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento de Querétaro realice las gestiones y acciones necesarias para la instalación de un teleférico en las zonas de San José El Alto y Menchaca, como alternativa de transporte público para la movilidad en el municipio?



La consejera presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, señaló que la organización de los plebiscitos implicará un amplio despliegue operativo y del personal del IEEQ, ya que el 47% de las personas inscritas en el listado nominal del estado serán convocadas a las jornadas consultivas.



“El IEEQ se encuentra listo, preparado y calificado con personal que ha demostrado experiencia y apego a los principios que rigen la función electoral”, afirmó.



Por su parte, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra dijo que con la aprobación de los cronogramas y presupuestos se tiene una ruta clara y certeza sobre las actividades a realizar en cada ejercicio; además, confió en la capacidad del funcionariado electoral y la vocación democrática de la ciudadanía.