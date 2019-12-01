Aprueba el municipio de El Marqués el presupuesto anual destinado para acciones y programas para garantizar el bienestar de los animales

El Marqués, Querétaro, a 1 de febrero de 2026.- Para garantizar el bienestar de los animales de compañía, el Cabildo del municipio de El Marqués aprobó por unanimidad, durante sesión ordinaria, el presupuesto anual destinado a las acciones y programas que el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) implementará durante el ejercicio fiscal 2026, incluyendo la autorización de 10 mil esterilizaciones gratuitas para perros y gatos.

Como resultado de esta aprobación, la dependencia municipal podrá fortalecer la planeación, el alcance y la calidad de los programas de protección animal, atención veterinaria, prevención y educación en tenencia responsable, asegurando acciones ordenadas, transparentes y con impacto social en beneficio de la comunidad.

Cabe destacar que, desde el inicio de la administración encabezada por Rodrigo Monsalvo Castelán, El Marqués ha reforzado significativamente sus políticas públicas enfocadas en el bienestar animal.

Como parte de este esfuerzo, el Centro de Atención Animal Municipal fue elevado a Instituto Municipal de Protección Animal, lo que permitió mejorar las herramientas del IMPA para atender más reportes, brindar más servicios y mejorar la calidad de vida de la fauna que habita en el municipio.

Adicionalmente, durante el ejercicio fiscal anterior, El Marqués se convirtió en el primer municipio del estado que adquirió vacunas antirrábicas con recurso municipal, con el propósito de beneficiar gratuitamente a perros y gatos.

Asimismo, como parte de las acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y reducir los índices de abandono, durante octubre y noviembre se realizaron tres mil 156 esterilizaciones gratuitas.

Las 10 mil esterilizaciones autorizadas en Cabildo serán aplicadas de manera gratuita a perros y gatos, machos y hembras, y se llevarán a cabo en todo el municipio de El Marqués, en las instalaciones del IMPA, así como en delegaciones, fraccionamientos y comunidades.

El gobierno municipal de El Marqués refrenda su compromiso con la protección y el bienestar animal, mediante políticas públicas responsables que promueven la salud, la tenencia responsable y una mejor convivencia entre la ciudadanía y la fauna del municipio.