Aprueba el IEM otorgamiento de incentivos al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó, a propuesta de la Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral, los dictámenes para el otorgamiento de incentivos por rendimiento 2025 y por obtención de grado académico, ambos correspondientes al ejercicio valorado 2024, al personal integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) adscrito al Instituto.

Al presentar el proyecto, la Consejera Electoral Marlene Arisbé Mendoza Díaz de León, presidenta de la comisión, destacó que estos reconocimientos buscan estimular la mejora continua, la profesionalización y el compromiso institucional de las y los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, en cumplimiento a los Lineamientos de Incentivos y al Programa de Incentivos del IEM.

Con la aprobación del acuerdo, se reconoce a la dedicación y esfuerzo del personal del SPEN, la cual reafirma la importancia de contar con un servicio electoral sólido, capacitado y ético, que contribuya al fortalecimiento de la función pública electoral y al cumplimiento de los principios que rigen al Instituto: legalidad, imparcialidad, independencia, certeza, objetividad y máxima publicidad.

