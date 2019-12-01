Aprueba el IEM la convocatoria para la renovación del Concejo Comunal de Administración de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 18:29:42

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo sesión extraordinaria urgente en la que aprobó el inicio y la convocatoria del proceso para la renovación del Concejo Comunal de Administración de la comunidad indígena de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, Michoacán, para el periodo 2026–2028.

Durante la sesión, la Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar, Consejera Electoral y presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI), explicó que el proceso se llevará a cabo el domingo 26 de octubre de 2025, a través de asambleas en los cuatro barrios que integran la comunidad: San Bartolo, San Miguel, Santo Santiago y San Francisco, y una asamblea general en la que se llevará a cabo la toma de protesta de las y los nuevos integrantes del Concejo Comunal.

La convocatoria, elaborada de manera conjunta entre la CEAPI del IEM y la Comisión de Barrios de Santa María Sevina, garantiza la participación libre, equitativa y paritaria de las y los comuneros, en respeto a sus usos y costumbres y al principio de autonomía y libre determinación.

El Instituto acompañará cada etapa del proceso para asegurar su desarrollo en un ambiente de certeza, transparencia y participación comunitaria.

Aprueba el IEM los segundos informes cuatrimestrales de actividades 2025

En otro asunto del orden del día, se aprobaron los segundos informes cuatrimestrales de actividades correspondientes al año 2025, presentados por las comisiones y comités del Instituto, los cuales tienen como principal objetivo dar seguimiento a las acciones desarrolladas, evaluar los avances y resultados obtenidos, así como fortalecer la rendición de cuentas y la eficiencia institucional en el cumplimiento de las funciones sustantivas del Instituto.

Consulta los detalles de la sesión en www.iem.org.mx y sigue las actividades del Instituto a través de sus redes sociales oficiales.