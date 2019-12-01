Aprueba el IEM la convocatoria para la renovación del Concejo Comunal de Administración de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen

Aprueba el IEM la convocatoria para la renovación del Concejo Comunal de Administración de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 18:29:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo sesión extraordinaria urgente en la que aprobó el inicio y la convocatoria del proceso para la renovación del Concejo Comunal de Administración de la comunidad indígena de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, Michoacán, para el periodo 2026–2028.

Durante la sesión, la Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar, Consejera Electoral y presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI), explicó que el proceso se llevará a cabo el domingo 26 de octubre de 2025, a través de asambleas en los cuatro barrios que integran la comunidad: San Bartolo, San Miguel, Santo Santiago y San Francisco, y una asamblea general en la que se llevará a cabo la toma de protesta de las y los nuevos integrantes del Concejo Comunal.

La convocatoria, elaborada de manera conjunta entre la CEAPI del IEM y la Comisión de Barrios de Santa María Sevina, garantiza la participación libre, equitativa y paritaria de las y los comuneros, en respeto a sus usos y costumbres y al principio de autonomía y libre determinación.

El Instituto acompañará cada etapa del proceso para asegurar su desarrollo en un ambiente de certeza, transparencia y participación comunitaria.

Aprueba el IEM los segundos informes cuatrimestrales de actividades 2025

 En otro asunto del orden del día, se aprobaron los segundos informes cuatrimestrales de actividades correspondientes al año 2025, presentados por las comisiones y comités del Instituto, los cuales tienen como principal objetivo dar seguimiento a las acciones desarrolladas, evaluar los avances y resultados obtenidos, así como fortalecer la rendición de cuentas y la eficiencia institucional en el cumplimiento de las funciones sustantivas del Instituto.

Consulta los detalles de la sesión en www.iem.org.mx y sigue las actividades del Instituto a través de sus redes sociales oficiales.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR reduce a cenizas casi 100 kilos de estupefacientes, equipo táctico y dos embarcaciones aseguradas en Michoacán
Detienen a presunta “halcón” de la delincuencia en Tianguis Limonero de Apatzingán, Michoacán
Exigen normalistas la liberación de un compañero con destrozos en Morelia, Michoacán
Realizan marcha normalistas en Morelia, Michoacán; dejan varios destrozos a su paso
Más información de la categoria
Realizan marcha normalistas en Morelia, Michoacán; dejan varios destrozos a su paso
Policía Municipal de Salvador Escalante bajo sospecha criminal: presentan a 18 elementos, sus armas y patrullas ante la Fiscalía de Michoacán
EEUU multará con más de 92 mil pesos a quienes crucen la frontera de manera ilegal
Tragedia en CDMX: muere estudiante de 14 años dentro de la Secundaria Técnica 70
Comentarios