Aprueba el Consejo Político del PRI el Plan Anual de Operación Política 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 22:02:21

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, encabezó la LXX Sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional (CPN), en la se aprobó el Plan Anual de Operación Política 2026 y se acordó fortalecer las estructuras del instituto político en cada municipio y en cada estado.

El senador y dirigente nacional aseguró que el PRI está organizado, está unido y está listo para dar la batalla por México, con carácter y con rumbo, para llegar con todo al 2027.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, dijo que el partido estará más en el territorio y tendrá más cercanía con la gente.

Durante la sesión del Consejo Político Nacional, conducida por el Secretario Técnico, Pablo Angulo y celebrada a través de plataforma digital, se aprobó además el Informe Anual de Actividades 2025, el Programa Anual de Trabajo y el Proyecto Presupuestal 2026.

Asimismo, los consejeros nacionales aprobaron el nuevo Reglamento de Transparencia y los criterios para renovar los Consejos Políticos estatales y municipales rumbo a 2026 y 2027.

Por otra parte, rindieron protesta nuevos integrantes y se aprobó también la integración de órganos clave del Consejo Político Nacional.