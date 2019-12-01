Aprueba el Consejo General del IEEQ el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 17:44:58

Querétaro, Querétaro, a 22 de enero de 2026.- El Consejo General aprobó, en sesión extraordinaria, el presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), asignado por la LXI Legislatura del Estado, para el ejercicio fiscal 2026 y el ajuste al Programa Operativo Anual, el cual asciende a 261 millones 540 mil 64 pesos.

Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del órgano electoral, explicó que, de los cuales 147 millones 790 mil 723 pesos (56.5%) serán destinados al financiamiento público local de los seis partidos políticos acreditados en el Instituto, conforme a la normatividad aplicable.

De igual manera, dijo que se aprobó la distribución del financiamiento público local para cada partido como sigue: 47 millones 965 mil 664.96 pesos al Partido Acción Nacional (PAN); 44 millones 985 mil 827.14 a Morena; 15 millones 232 mil 738.39 pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI); 14 millones 533 mil 924.30 pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 14 millones 14 mil 186.37 pesos a Movimiento Ciudadano (MC) y 11 millones 3 mil ,91 pesos al Partido del Trabajo (PT).

Además, refirió que también fueron aprobados los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el presente año. En el caso de aportaciones de la militancia y autofinanciamiento, el tope corresponde al 99 por ciento del financiamiento público otorgado a cada partido; mientras que el límite individual por persona física o simpatizante es de 192 mil 20.95 pesos.

Destacó que más de la mitad del presupuesto ordinario del organismo corresponde al financiamiento público local de los partidos, que deberán destinar el 5 por ciento de sus prerrogativas (7 millones 172 mil 992.39 pesos en total) exclusivamente para la capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres.

Daniel Dorantes Guerra, consejero electoral, señaló que el Instituto cuenta con un marco financiero claro, que le permitirá cumplir las funciones que tiene encomendadas, llevar a cabo la preparación del Proceso Electoral Local 2026-2027, así como consolidarse como una institución confiable y cercana a la ciudadanía.

Finalmente, la consejera electoral Violeta Lairssa Meza Lavadores dijo que el financiamiento público a los partidos fue determinado con base en la normatividad vigente, por lo que reconoció la labor de las áreas técnicas que colaboraron en el cálculo de su distribución.