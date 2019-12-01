Aprueba el Ayuntamiento de Querétaro la implementación de los programas "De la Mano Por tu Seguridad", "Orientatel" y "AsistenciaApp"

Aprueba el Ayuntamiento de Querétaro la implementación de los programas "De la Mano Por tu Seguridad", "Orientatel" y "AsistenciaApp"
Querétaro, Querétaro, a 16 de diciembre de 2025.- En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó la implementación de los programas: De la Mano Por tu Seguridad, Orientatel y AsistenciaApp, así como sus reglas de operación, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención social y atención a la ciudadanía en materia de seguridad.

A través de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, Tránsito y Policía de Proximidad, se autorizó los alcances del programa De la Mano Por tu Seguridad, orientado a reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, propiciar una mejor calidad de vida y favorecer su integración al desarrollo social, económico, político y cultural, además de asegurar la defensa y protección de sus derechos.

En cuanto al programa Orientatel, este se enfoca en el desarrollo y aplicación de tecnología para fortalecer las capacidades institucionales y mejorar los servicios de atención, brindar apoyo a víctimas, dar cumplimiento y supervisar las medidas de protección dictadas a su favor, canalizar los casos a las instancias correspondientes según su competencia y colaborar en la búsqueda de personas no localizadas.

El programa AsistenciaApp permitirá fortalecer la atención en materia de bienestar físico y psicológico, así como la seguridad del entorno, con pleno respeto a la dignidad y privacidad de las víctimas, y garantizar el derecho a la protección de la intimidad y a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad se encuentren en riesgo.

Finalmente, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, las y los regidores autorizaron la asignación de uso de suelo y la modificación a la normatividad por zonificación para el predio urbano identificado con clave catastral 14 01 001 16 032 026 en la delegación Villa Cayetano Rubio. También se autorizó la modificación a la normatividad por zonificación para el predio urbano con clave catastral 14 01 001 41 090 006 en la delegación Epigmenio González.

