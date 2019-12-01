Aprueba Congreso queretano dos horas de gratuidad en estacionamientos

Querétaro, Querétaro, a 30 de junio de 2026.- En sesión de Pleno del Congreso queretano, los diputados de la LXI Legislatura aprobaron por unanimidad dos horas gratuidad en estacionamientos privados, sin la necesidad de validad un boleto para el pago del servicios.

El diputado independiente, Enrique Antonio Correa Sada, quien impulsó la iniciativa, afirmó que con esta aprobación se garantiza que las dos horas de estacionamiento gratuito en plazas comerciales, hospitales y negocios sean un beneficio real, directo y completamente libre de condicionantes, sellos o validaciones.

Durante su intervención en tribuna, destacó que esta reforma representa un acto de justicia para miles de ciudadanos que, pese a que la ley ya contemplaba este beneficio, en la práctica debían recorrer largas distancias para encontrar un validador, hacer filas o cumplir requisitos que terminaban poniendo trabas para lograrlo.

“Estamos peleando con todo por los derechos de los ciudadanos y de todos los consumidores; a partir de hoy, nadie te volverá a obligar a validar el boleto de estacionamiento, a buscar la oficina escondidita o a caminar hacia un validador que está lejos del cajero; se acabaron las letras chiquitas y los pretextos que hacían parecer que este derecho fuera solo un privilegio”, dijo.

Aseguró que esta reforma protege la economía familiar, brinda certeza jurídica a los consumidores.

“¿Por qué alguien tendría que pagar por unos minutos de estacionamiento existiendo la obligación legal de los centros comerciales de otorgarlo? ¿Por qué obligar a quienes acuden a un centro médico, a una consulta o a un hospital a pagar por algo que es obligación de la institución brindar a sus visitantes? Hoy hacemos que la ley se cumpla”.

Destacó que la fuerza de esta iniciativa radica en su origen, ya que no fue diseñada detrás de un escritorio, sino escuchando directamente el sentir y la exigencia de las familias en las calles de Querétaro durante sus recorridos permanentes.