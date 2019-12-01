Aprueba Congreso de Querétaro creación de la Unidad Especializada en Materia de Extorsión

Querétaro, Querétaro, 28 de enero del 2026.- Por unanimidad, el Pleno del Congreso Local aprobó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro mediante la que se crea la Unidad Especializada en Materia de Extorsión, la cual realizará acciones de colaboración e intercambio de información y coordinación con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para la atención del delito de extorsión.

La unidad especializada en materia de extorsión contará con el personal y recursos humanos, materiales, y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones conforme a la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria.

De acuerdo con el dictamen aprobado reformó el artículo 73, fracción XXI de la Constitución federal, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de Extorsión, que establece bases comunes y mecanismos claros de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

El proyecto de creación de la Unidad Especializada en materia de Extorsión dentro de la Fiscalía General del estado, permitirá contar con el personal capacitado, procesos específicos y herramientas adecuadas para la investigación y persecución de este delito; pero, sobre todo, fortalecerá la colaboración con las autoridades federales, el intercambio de información y la generación de inteligencia útil para desarticular redes criminales.

Con la esta reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía del estado, busca crear la Unidad Especializada en materia de Extorsión, adscrita a la Dirección de Acusación, misma que tendrá a su cargo la investigación y persecución de los hechos que constituyan el delito de extorsión y sus delitos vinculados, de conformidad con las competencias establecidas en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.