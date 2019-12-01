Aprueba Congreso de Michoacán, reformas en pro de la salud y el desarrollo de la primera infancia

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero del 2026.- El Pleno de la 76 Legislatura, aprobó por unanimidad, reformar diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Michoacán, a fin de establecer en esta, los centros especializados en neurodesarrollo, como parte de la infraestructura institucional del sistema estatal de salud.

Con esto, se busca facilitar una atención temprana, especializada e integral a niñas y niños en su primera infancia que presenten alteraciones en su desarrollo psicomotor, neurológico, del lenguaje o de la conducta.

De esta forma, quedó establecido en la Ley de Salud que es obligación y responsabilidad del personal de salud de los establecimientos públicos y privados, “remitir a los centros especializados en neurodesarrollo a los menores de edad que presenten alteraciones en su desarrollo psicomotor, signos de daño neurológico, problemas de lenguaje o comunicación, dificultades emocionales o conductuales, antecedentes perinatales de riesgo, historia médica previa relacionada con afecciones neurológicas, o cualquier otro indicador clínico que requiera atención especializada en neurodesarrollo”.

Con estas reformas, también quedó estipulado como una obligación más del personal de salud, la detección temprana de condiciones deformantes como el pie equino varo, el pie valgo y los defectos del cierre del tubo neural.

Es importante señalar que, “cuando el personal de salud identifique indicadores clínicos que puedan derivar en una discapacidad, deberá realizar las gestiones necesarias para remitirlos al Centro de Rehabilitación de Educación Especial, unidades básicas de rehabilitación o centros de rehabilitación integral, conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de asistencia social”.

Con la aprobación de esta reforma, también se especifica que, la Secretaría de Salud de Michoacán, conforme a su planeación institucional y disponibilidad presupuestal, deberá contar con un Centro Estatal de Desarrollo Infantil, Estimulación Temprana y Neurodesarrollo y podrá establecer, conforme al presupuesto disponible, centros de neurodesarrollo en cada jurisdicción sanitaria.