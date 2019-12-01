Aprueba Congreso de Michoacán reforma histórica por el medio ambiente y los animales; Sandra Arreola celebra avance institucional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 17:19:21

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.– El Congreso del Estado de Michoacán aprobó una reforma constitucional que transforma la protección ambiental y el reconocimiento de los derechos de los animales, iniciativa impulsada y celebrada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La diputada Sandra Arreola Ruiz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente y una de las promotoras clave del dictamen, fundamentó su voto a favor destacando el carácter histórico de la modificación.

“No solo estamos cambiando nuestra Constitución; estamos transformando la forma en que vemos y cuidamos a los animales, nuestros bosques y el medio ambiente. Este dictamen nace del amor por nuestra tierra y de la responsabilidad con las generaciones futuras”, afirmó la legisladora desde la tribuna.

Los ejes principales de la reforma aprobada son el reconocimiento Constitucional del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, la prohibición Exprés del Maltrato Animal y el fortalecimiento de la Vigilancia Ambiental mediante la promoción de la Participación Ciudadana.

La diputada Arreola Ruiz subrayó que, luego de años de tratar estos temas como secundarios, “hoy reconocemos que no puede haber desarrollo sin sustentabilidad, ni bienestar sin un entorno sano”. Asimismo, enfatizó el trabajo legislativo previo: “Hemos escuchado, dialogado y construido acuerdos en las comisiones, porque la crisis ambiental que vivimos –con deforestación, pérdida de biodiversidad y contaminación– no admite divisiones”.

“Con toda honestidad, mi causa con los animales y el medio ambiente sigue firme y seguirá guiando mi trabajo. Legislar también es cuidar, y cuidar es un acto de amor y de justicia”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a sus homólogos: “Hoy tenemos la oportunidad de dejar huella. Por el bienestar de nuestra gente, por la dignidad de nuestros animales y por el futuro de nuestras hijas e hijos, los invito a acompañar este dictamen para dar un paso decisivo en la defensa de la vida en Michoacán”.

Con esta reforma, Michoacán se coloca a la vanguardia en la legislación ambiental y de protección animal en México.