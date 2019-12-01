Aprueba Cabildo de Morelia regularización de Ampliación Los Sauces; 286 familias beneficiadas

Aprueba Cabildo de Morelia regularización de Ampliación Los Sauces; 286 familias beneficiadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 18:42:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el Alcalde Alfonso Martínez Alcázar, aprobó por unanimidad la regularización definitiva de Ampliación Los Sauces, fraccionamiento de urbanización progresiva ubicado en el predio “La Barranca y Loma del Durazno”, perteneciente a la Tenencia de Santa María de Guido.

El Alcalde destacó que, con esta acción, 268 familias obtienen certeza jurídica sobre sus predios. Celebró que en cuatro años su administración ha regularizado 8 mil predios, un récord histórico.

Subrayó que la regularización de escrituras ha sido prioridad absoluta, impulsando una nueva Ley de Desarrollo Urbano, un reglamento actualizado, un Atlas de Riesgos y un Plan Hídrico para ordenar el crecimiento de la ciudad y dar certeza a quienes construyeron su hogar con esfuerzo propio.

En la misma sesión, se aprobó de manera unánime la ceremonia cívica para conmemorar el CCX Aniversario Luctuoso de José María Morelos y Pavón el 22 de diciembre. Incluirá izamiento a media asta, honores a la bandera, salva de honor, himno nacional y ofrenda floral con guardia de honor en el Monumento Ecuestre en la Plaza Jardín Morelos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Morelia guardó un minuto de silencio en memoria del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y de Estanislada Manríquez Tinoco, madre de la regidora Lucila Martínez Manríquez, por su sensible fallecimiento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Chofer de camión de carga resulta herido al volcar con su unidad en la carretera Cuidad Hidalgo-Maravatío en las inmediaciones de Zinapécuaro, Michoacán 
Exceso de velocidad ocasionó una volcadura en la carretera a Tequisquiapan 
Vuelca un automóvil en el anillo vial Fray Junípero Serra del municipio de Querétaro
Apuñalan a un individuo en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
MC exige al Senado declarar la desaparición de poderes en Michoacán ante crisis tras el asesinato de Carlos Manzo
Peritos de la Fiscalía Michoacán regresan al lugar del homicidio de Carlos Manzo para recabar nuevas evidencias
Plan Michoacán por la Paz de Sheinbaum es distinto a estrategias fallidas de Calderón y Peña: Bedolla
“A mi papá no le hicieron marcha, pero me identifiqué con la de Carlos Manzo”: niña de Uruapan relata el homicidio de su padre
Comentarios