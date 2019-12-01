Aprueba Cabildo de Morelia regularización de Ampliación Los Sauces; 286 familias beneficiadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 18:42:30

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el Alcalde Alfonso Martínez Alcázar, aprobó por unanimidad la regularización definitiva de Ampliación Los Sauces, fraccionamiento de urbanización progresiva ubicado en el predio “La Barranca y Loma del Durazno”, perteneciente a la Tenencia de Santa María de Guido.

El Alcalde destacó que, con esta acción, 268 familias obtienen certeza jurídica sobre sus predios. Celebró que en cuatro años su administración ha regularizado 8 mil predios, un récord histórico.

Subrayó que la regularización de escrituras ha sido prioridad absoluta, impulsando una nueva Ley de Desarrollo Urbano, un reglamento actualizado, un Atlas de Riesgos y un Plan Hídrico para ordenar el crecimiento de la ciudad y dar certeza a quienes construyeron su hogar con esfuerzo propio.

En la misma sesión, se aprobó de manera unánime la ceremonia cívica para conmemorar el CCX Aniversario Luctuoso de José María Morelos y Pavón el 22 de diciembre. Incluirá izamiento a media asta, honores a la bandera, salva de honor, himno nacional y ofrenda floral con guardia de honor en el Monumento Ecuestre en la Plaza Jardín Morelos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Morelia guardó un minuto de silencio en memoria del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y de Estanislada Manríquez Tinoco, madre de la regidora Lucila Martínez Manríquez, por su sensible fallecimiento.