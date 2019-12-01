Aprueba Ayuntamiento de Querétaro la donación de un predio a la FGE para la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Delitos en contra de las Mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 16:29:54
Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- Por unanimidad, los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro aprobaron donar un predio con valor de 35 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Delitos en contra de las Mujeres.

Al respecto Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, recordó que esta es una estrategia encabezada por el fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernandez y en coordinación con el gobernador del estado, Mauricio Kuri González y municipio de Querétaro. 

“El valor catastral de este predio es de 35 millones de pesos, para que dimensionemos de la inversión que viene para este tema; este predio donado es de 8 mil 500 metros cuadrados y se ubica en la colonia Paseos del Pedregal en la delegación Epigmenio González”.

Destacó la enorme inversión que hoy, el municipio, el estado y Fiscalía general le están dando para entrarle a un tema urgente al que deben sumarse todos que es el erradicar por completo la violencia contra las mujeres.

“Lo que le toca al municipio es la donación del predio con este valor catastral por 35 millones de pesos, y ya la construcción como tal estará a cargo de la Fiscalía General del Estado y a su vez de Gobierno del Estado”. 

Felicitó al titular de la Fiscalía por hacer equipo y sobre todo por la su decisión de entrarle a este tema que lacera a la sociedad.

Enfatizó que la construcción de este edificio, características y equipamiento ya está en la “cancha” de la Fiscalía del Estado.

“Por eso es que nosotros aceleramos todos los procesos para dar esta donación por lo que también agradecemos el acompañamiento de las fuerzas políticas al aprobar la propuesta no solo en comisiones sino al interior del Cabildo”.

