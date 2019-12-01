Aprueba 76 Legislatura de Michoacán incremento de recurso para capacitación de mujeres en partidos políticos

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2025.- El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Electoral de Michoacán con la cual se incrementará, del recurso que reciben los partidos políticos, lo destinado para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

De esta forma el recurso destinado para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, ahora pasará del 3 al 5%, con la finalidad de fortalecer las habilidades y conocimientos de las mujeres en distintas áreas.

Según el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, “Este incremento no solo beneficiará a las mujeres que aspiran a cargos de elección popular, sino que también fomentará la creación de una base sólida de liderazgos femeninos dentro de los partidos políticos, promoviendo la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia política por razones de género”.

Con este incremento se pretende reforzar la capacitación de las mujeres en cuanto a oratoria, gestión de campañas, elaboración de propuestas legislativas y de gobierno, y el manejo de medios de comunicación, en los partidos políticos.