Aprueba 76 Legislatura de Michoacán incremento de recurso para capacitación de mujeres en partidos políticos

Aprueba 76 Legislatura de Michoacán incremento de recurso para capacitación de mujeres en partidos políticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 16:25:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2025.- El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Electoral de Michoacán con la cual se incrementará, del recurso que reciben los partidos políticos, lo destinado para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

De esta forma el recurso destinado para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, ahora pasará del 3 al 5%, con la finalidad de fortalecer las habilidades y conocimientos de las mujeres en distintas áreas. 

Según el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, “Este incremento no solo beneficiará a las mujeres que aspiran a cargos de elección popular, sino que también fomentará la creación de una base sólida de liderazgos femeninos dentro de los partidos políticos, promoviendo la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia política por razones de género”. 

Con este incremento se pretende reforzar la capacitación de las mujeres en cuanto a oratoria, gestión de campañas, elaboración de propuestas legislativas y de gobierno, y el manejo de medios de comunicación, en los partidos políticos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalía Michoacán presenta 25 pruebas contra escoltas de Carlos Manzo y “El Licenciado”: presunto autor intelectual niega nexos con el crimen y asegura ser periodista y contratista del Gobierno
Normalistas realizan bloqueos en Morelia, Michoacán y generan caos vial
Asaltan a transportistas mientras protestaban contra la inseguridad
Recuperan camioneta y mercancía valuada en 450 mil pesos tras asalto en San Luis de la Paz, Guanajuato
Más información de la categoria
Fiscalía Michoacán presenta 25 pruebas contra escoltas de Carlos Manzo y “El Licenciado”: presunto autor intelectual niega nexos con el crimen y asegura ser periodista y contratista del Gobierno
Michoacán entra a su tercer día de parálisis: nueve bloqueos simultáneos mantienen bajo presión a autopistas y carreteras
Diputado Barragán denuncia cientos de amenazas en su contra tras señalamientos públicos
Tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca; habría dos guardias nacionales heridos
Comentarios