¡Aprovecha en Morelia los descuentos del Buen Fin con la SEDUM!

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de apoyar la economía de las y los morelianos y fomentar la regularización urbana, el Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), anuncia atractivos descuentos en infracciones y recargos de licencias de Orden Urbano durante el Buen Fin 2025.

Esta iniciativa busca incentivar que la ciudadanía se ponga al corriente con sus trámites y contribuya al ordenamiento y mejora de la imagen urbana del municipio.

Durante todo el mes de noviembre, se otorgarán los siguientes beneficios:

Licencias de construcción por presupuesto

Acude a regularizar tu licencia con 90% de descuento en infracciones.

El cálculo se realiza de acuerdo con el presupuesto de la obra (materiales, mano de obra, superficie, entre otros).

Aplica únicamente para la regularización del trámite de licencia de construcción.

Anuncios publicitarios (por falta de revalidación oportuna)

100% de descuento en multas

100% de descuento en recargos

90% de descuento en infracciones al Reglamento Municipal

IMUVI (Instituto Municipal de Vivienda)

90% de descuento en el pago de intereses

Prescripción de adeudos

100% de descuento en adeudos del año 2020 hacia atrás, aplicable a todos los trámites de la Dirección de Orden Urbano

Estos beneficios estarán vigentes durante noviembre. La SEDUM invita a las y los morelianos a aprovechar los descuentos y acudir a las oficinas ubicadas en calle Eduardo Ruiz #570, Centro, o consultar las redes sociales del Gobierno de Morelia y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad para más información.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con la ciudadanía para impulsar la regularización urbana y construir una ciudad más ordenada.