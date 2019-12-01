Aprobación de reforma para ser legislador en Michoacán a partir de los 18 años fortalece la democracia: Reyes Galindo

Morelia, Mich., 17 de octubre de 2025.- “Hoy en Michoacán las y los jóvenes que tengan 18 años cumplidos podrán ser legisladores, gracias a la aprobación reciente de la reforma constitucional que hicimos en el Congreso del Estado en la que reducimos la edad para el cargo de diputada o diputado; con ello estoy seguro de que la democracia se fortalece en nuestra entidad, porque confiamos cien por ciento en las juventudes michoacanas”, expresó el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza.

Así lo señaló, tras haberse aprobado por unanimidad en el pleno del legislativo esta reforma que reduce de 21 a 18 años la edad mínima para ser electo como diputado local, en la que se modificó el artículo 23 de la Constitución Política del Estado y será enviada a los municipios para su votación correspondiente, con el argumento de que la diputación es un cargo de representación popular que debe reflejar la diversidad social.

“Reducimos la edad para los cargos de elección popular, porque creemos que se fortalece la democracia, garantizando que las y los jóvenes con su visión fresca, disruptiva y revolucionaria, su energía, preparación, talento y capacidades, pueda ser plenamente representada y elegible, por ello en el Congreso de Michoacán democratizamos el derecho a las juventudes para que puedan ser legisladores a partir de los 18 años”, acotó el líder de la bancada del PT.

Reyes Galindo, agregó que esta acción democratiza la participación ciudadana, al conceder el derecho clave de ser electo para desempeñar un cargo de elección popular, en este caso como legislador local, con ello hoy se reconoce y acepta que hay preparación, experiencia en las nuevas generaciones que tienen derecho a la información, a su formación académica y a las nuevas tecnologías.

“La restricción en la edad para un cargo público, puede generar apatía y un sentimiento de ilegitimidad; al poner nuestra confianza en las juventudes, podemos hablar de que la madurez política no debe ser necesariamente en el rango de edades, sino en la capacidad, talento, formación y compromiso de la persona. Hoy veo muchos jóvenes talentosos muy cercanos a la boleta electoral en el 2027 y eso es de aplaudirse”, concluyó.