Apoyo entre municipios, crucial para el desarrollo: Alfonso Martínez

Zitácuaro, Michoacán, a 24 de agosto de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, participó en una reunión informativa y de diálogo con autoridades municipales, líderes sociales y empresariales en Ciudad Hidalgo, con quienes coincidió que apoyarnos entre municipios es la clave para el desarrollo conjunto.

Tras reconocer el trabajo que se ha hecho en Ciudad Hidalgo en materia de apoyo a las tenencias, Alfonso Martínez expresó que en Morelia también se ha hecho una ardua labor por la zona urbana y rural, cuya base de partida fue la construcción de la paz.

Si en Morelia se logró, también en otros municipios se puede lograr, manifestó Alfonso en el nutrido evento donde estuvieron presentes la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Teresita Herrera Maldonado; el síndico municipal, Marco Alfonso Figueroa Medina; la regidora Asbeidi Hernández Álvarez.

Alfonso Martínez estuvo posteriormente en Zitácuaro, en un diálogo con la sociedad civil al cual fue invitado para compartir su experiencia. Ante un nutrido grupo de personas, el alcalde refrendó que el turismo, los empleos y el desarrollo registrados recientemente en la capital, son resultado de haber trabajado primero en la construcción de la paz.