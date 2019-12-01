Apoyo económico a mujeres con cáncer, el respaldo que protege su futuro: Sedebi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 09:08:37

Morelia, Michoacán, 8 de marzo de 2026.- Los apoyos dirigidos a las michoacanas a través del programa Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor representan acompañamiento institucional y respaldo directo a su economía frente al impacto que representa un diagnóstico de cáncer, informó la titular de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), Andrea Serna Hernández.

Desde el inicio de la actual administración estatal, el programa ha impactado positivamente la vida de más de dos mil 900 mujeres. En la actualidad, mil 645 beneficiarias activas reciben un apoyo mensual de cuatro mil pesos, recurso fundamental para garantizar la continuidad de su tratamiento. Este respaldo económico evita que deban elegir entre necesidades básicas, permitiéndoles cubrir simultáneamente sus traslados, alimentación y medicamentos.

“Cuando una enfermedad como el cáncer obliga a pausar la vida laboral o educativa, muchas mujeres ven reducidos o anulados sus ingresos, mientras que los gastos médicos, de traslado y de alimentación aumentan considerablemente”, declaró la funcionaria estatal.

El respaldo del programa contribuye a disminuir la carga financiera que enfrentan las pacientes y les permite concentrarse en su recuperación y en su bienestar. Además, fortalece su autonomía y evita que caigan en endeudamiento o vulnerabilidad económica.

“El acompañamiento integral reconoce que el cáncer no solo afecta la salud física, sino también la estabilidad emocional, social y financiera. Por ello, estas acciones buscan generar condiciones más justas, donde ninguna mujer tenga que abandonar su tratamiento por falta de recursos”, concluyó la titular de la Sedebi.