Apoyo de 20 mil pesos a 2 mil 62 familias de la Sierra Gorda queretana por lluvias

Querétaro, Querétaro, 21 de octubre del 2025.- A partir de este miércoles, 2 mil 62 familias de ocho municipios de la Sierra Gorda y el Semidesierto recibirán un apoyo económico de 20 mil pesos cada una, como parte del programa federal de atención por emergencia social o natural, tras los daños ocasionados por las lluvias de las semanas recientes, aseguró Mauricio Hernández Núñez, delegado de la Secretaría de Bienestar en Querétaro.

“La inversión total de los apoyos ascienden a 41 millones 240 mil pesos los cuales se distribuirán, en una primera etapa, en los municipios de Cadereyta de Montes, Peñamiller, San Joaquín, Tolimán, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles.

Detalló que de acuerdo con el censo que realizaron los or servidores de la nación, se identificaron viviendas afectadas en las siguientes proporciones: Cadereyta de Montes, 844 viviendas; San Joaquín, 410; Pinal de Amoles, 430; Landa de Matamoros, 151; Jalpan de Serra, 131; Tolimán, 42; Peñamiller, 34 y Arroyo Seco, 20.

Aclaró que el censo continuará en comunidades de difícil acceso, como Adjuntitas de Carrizalito, La Ameca, Agua Fría y Joyas de Bucarelli, así como otras ya censadas pero no incluidas en esta primera etapa, entre ellas Joyas de Maconí, Vega de Ramírez, Adjunta de Gatos, Agua Verde, San Pedro el Viejo y Cerro de la Palma.

“Vamos a iniciar mañana el pago de estas afectaciones, pero el censo continúa, no se frena. Hay comunidades que, si bien tienen caminos abiertos, sólo se puede llegar caminando, no en camionetas. El avance es lento, pero serán atendidas en la siguiente etapa del pago”.

Reiteró que el apoyo económico, se entregarán vales para adquirir enseres domésticos como colchones, refrigeradores o estufas, así como despensas alimentarias, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El recurso podrá utilizarse para limpieza y mejoras superficiales en viviendas y comercios afectados.

En una segunda etapa, refirió, aún sin fecha definida, se prevé otorgar apoyos adicionales según el nivel de daño: 25 mil pesos para daño medio, 40 mil para daño mayor, 70 mil en caso de pérdida total, y 50 mil pesos para comercios.

La entrega de apoyos se realizará en tres sedes regionales: Auditorio municipal de San Joaquín: atenderá a habitantes de San Joaquín, Cadereyta de Montes y Tolimán los días 22, 23 y 24 de octubre; el Auditorio municipal de Pinal de Amoles para población de Pinal y Peñamiller, los días 22 y 23 de octubre y el Teatro del Pueblo de Jalpan de Serra: para habitantes de Jalpan, Arroyo Seco y Landa de Matamoros, los días 22 y 23 de octubre.