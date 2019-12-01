Apoyará UAQ en caso de contingencia: Silvia Lorena Amaya

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 31 de agosto de 2025.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llano, informó que en caso de ser necesario los espacios universitarios podrían ser habilitados como albergues, si es que las autoridades gubernamentales lo piden para atender una contingencia climatológica.

“Estamos pendientes, finalmente la universidad siempre esta abierta a participar y a apoyar, estamos pendientes para que una vez que protección civil nos diga que hay más afectaciones, cómo podemos solidarizarnos y de ser necesario por su puesto que la universidad como en otras ocasiones ha abierto espacios de acopio para la ciudadanía”, dijo

De igual manera, reconoció que el campus de Amealco fue el único que sufrió daños menores por las lluvias que se han presentado en la entidad.

“Que tenemos población pues en todos los municipios, en algunas zonas de la ciudad, ustedes han visto que la afectación ha sido mucho mayor y eso complica un poquito el traslado, pero por afectaciones aquí particulares, la verdad es que no, un poquito de encharcamiento, por ejemplo, en la unidad deportiva corregidora, pero pues bueno, con un bombeo y ya; entonces, a diferencia de otros años, creo que no nos ha ido tan mal en cuestiones de inundaciones aquí al interior”, dijo.

Subrayó que, a diferencia de temporadas anteriores, este año la máxima casa de estudios ha enfrentado de manera favorable la temporada de lluvias, con afectaciones menores que no interrumpen las actividades universitarias.