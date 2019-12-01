Apoyar a jefas de familia y adultos mayores es seguir el ejemplo de López Obrador: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 12:48:11

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- El diputado local y líder social, Juan Carlos Barragán, refrendó su compromiso con las jefas de familia y adultos mayores, sectores fundamentales en la vida comunitaria y social de Michoacán.

“Reconocemos la importancia de respaldar a quienes día a día sostienen a sus familias y a quienes han dado toda su vida trabajando por este país. Por eso, nuestro compromiso es claro vamos a seguir impulsando que tengan apoyos directos que realmente mejoren su calidad de vida”, expresó Barragán.

El legislador recordó que esta visión tiene origen en la política social impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien enseñó que el apoyo debe llegar sin intermediarios, sin moches y sin condiciones.

Gracias a esta visión de justicia social, México logró un avance histórico en la reducción de la pobreza, con 13.4 millones de personas que salieron de esta condición durante el sexenio de López Obrador, de acuerdo con datos oficiales.

“Hoy reafirmamos que la transformación se construye desde abajo, acompañando a las mujeres que sacan adelante a sus hijas e hijos y reconociendo la sabiduría y esfuerzo de nuestros adultos mayores. Con ellos seguimos caminando y seguiremos trabajando”, aseguró.

Barragán subrayó que la Cuarta Transformación tiene como prioridad la justicia social, y que la labor legislativa y comunitaria debe estar siempre encaminada a garantizar mejores condiciones de vida para las familias michoacanas.