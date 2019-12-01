Apoya SEDEA a productores de Cadereyta con maíz para consumo humano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 12:41:31
Cadereyta de Montes, Querétaro, 12 de febrero del 2026.- El director regional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Cadereyta de Montes, Mayro Morán, entregó 145 toneladas de maíz para consumo humano complementario a 586 productores de la demarcación que padecieron los estragos de la contingencia climática.

En este municipio se tienen identificadas afectaciones en casi mil hectáreas que dejaron de producir por exceso de lluvia o estiaje prolongado.

La ayuda es adicional al apoyo que se brindó en noviembre de 2025 cuando se entregaron tarjetas con recursos en moneda para empezar a hacer frente a los daños y dar pronta respuesta por parte del gobernador Mauricio Kuri a los trabajadores del campo que se vieron afectados.

De esta manera los temporaleros de Cadereyta y sus familias podrán contar con abasto de grano durante aproximadamente cuatro meses.

