Dictamina la Comisión encabezada por Reyes Galindo garantizar la libertad sindical en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 20:26:23

Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- Con el objetivo de realizar un reconocimiento pleno a la madurez jurídica de la clase trabajadora, la democracia y la autonomía en el desarrollo interno de los sindicatos, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, hizo un llamado a las y los diputados locales para aprobar la iniciativa que garantiza la libertad sindical en la entidad.

Desde la máxima tribuna del estado, el lider petista sostuvo que esta reforma "es la única vía para transitar de un modelo de control corporativo hacia un verdadero estado social y democrático de derecho".

"Este derecho colectivo del trabajo se encuentra en una encrucijada entre el paternalismo que ejerce en algunas ocasiones el gobierno, a veces la parte patronal, y enfrente la autonomía sindical", expuso.

Asimismo, enfatizó que la propuesta no solo defiende una demanda histórica, sino que consolida un mandato constitucional e internacional.

"En la teoría general del derecho del trabajo, la autonomía sindical no es un privilegio concedido por el Estado, sino se trata de un derecho fundamental de autorregulación", afirmó.

El coordinador explicó además que las organizaciones sindicales se constituyen como entes de derecho privado con fines públicos y sociales, por lo que cualquier intervención del Estado o de los patrones en su directiva, estatutos o administración de recursos constituye una grave violación al principio de no injerencia.

"La verdadera libertad sindical exige que sean los trabajadores los únicos legítimos para normar su propia vida interna. La democracia de un sindicato solo es genuina si nace de la sola voluntad de sus agremiados y no de imposiciones de otra naturaleza, a través del voto personal", subrayó.

Recordó que esta conducta está prevista en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, ratificado por la mayoría de los estados soberanos.

Y señaló que permitir el libre desarrollo de la vida interna sindical elimina trabas burocráticas y evita la judicialización innecesaria de conflictos entre trabajadores y sindicatos.

Finalmente, pidió a todas y todos los legisladores votar a favor de la reforma, reconociendo el trabajo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con un reconocimiento especial al diputado Hugo Rangel, por esta iniciativa.