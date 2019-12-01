Morelia, Michoacán; 26 de noviembre de 2026.- Con el interés de impulsar el desarrollo de la zona rural y respaldar a las familias que dependen de las actividades agropecuarias, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, apoya a productores mediante la entrega de paquetes para el tratamiento de animales afectados y capacitación en las comunidades.

A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm), y en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, se gestionó la entrega de más de 100 paquetes con herramientas para atender las heridas del ganado y evitar complicaciones por esta plaga.

“Continuamos atentos, monitoreando que en las localidades de Morelia el ganado se encuentre en óptimas condiciones y sin heridas que puedan causar la infección por gusano barrenador. De lo contrario, es indispensable atenderlas de manera oportuna con estos tratamientos”, señaló Roberto Carlos López García, titular de la Saderm.

Las acciones de atención y prevención llegaron a las tenencias y comunidades de Tiripetío, Chiquimitío, San Miguel del Monte, Cuto de la Esperanza, Morelos, Teremendo de los Reyes, Capula y Jesús del Monte, donde también se impartieron capacitaciones a las y los productores para que conozcan cómo identificar y atender oportunamente esta problemática.

Los paquetes incluyen cubrebocas, pinzas, vasos para muestreo, riñones plásticos, yodo, entre otros materiales necesarios para el tratamiento de las heridas, de acuerdo con las condiciones y el grado de afectación de cada animal.

El objetivo es mantener informada a la población dedicada a las actividades ganaderas, prevenir la propagación de esta plaga y proporcionarles las herramientas y conocimientos necesarios para actuar de manera oportuna y eficaz.

El gusano barrenador, conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax, es una plaga cuyas larvas se desarrollan en heridas abiertas de los animales. La mosca deposita sus huevos en estas lesiones y, una vez que eclosionan, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando daños que pueden agravarse si no reciben atención a tiempo.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con las tenencias y comunidades rurales, al acercar atención, capacitación y herramientas a las y los productores para proteger su ganado y contribuir al desarrollo de sus actividades.