Apoya gobierno de Alfonso Martínez al IMSS

Morelia, Michoacán; 14 de abril de 2026.- El Gobierno del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha consolidado una alianza con el IMSS a favor de la salud de las y los morelianos, a través de acciones estratégicas que permitan la construcción de obras importantes en la capital.

Muestra de ello, la donación de un terreno de más de 15 mil metros cuadrados al poniente de la ciudad. Esta superficie representa, más allá de su valor económico, la posibilidad real de que sea edificado un hospital regional en esta zona de la ciudad.

La donación que beneficiará a miles de michoacanas y michoacanos, es para la edificación de un hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Villas del Pedregal, lo cual permitirá que miles de familias no tengan que desplazarse de la lado a lado de la ciudad en un trayecto que les puede llevar más de 2 horas.

Con la donación se beneficia de manera directa no solo a Villas del Pedregal, sino también a los habitantes de colonias vecinas y de las tenencias de Capula, San Nicolás Obispo, Tacícuaro, Cuto de la Esperanza y Teremendo, que ya no tendrán necesidad de hacer esos largos, pesados y caros traslados.

Cabe destacar que en esta zona de Morelia, Alfonso Martínez ha impulsado obras emblemáticas en materia de salud, como la construcción de la Clínica Poniente que diariamente atiende a cientos de familias que viven en colonias y tenencias de esta parte de la capital.

En este marco, el gobierno de Alfonso Martínez, se suma a la bienvenida a las y los médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social.