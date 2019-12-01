Morelia, Michoacán, 16 de noviembre 2026.- Octavio Ocampo, promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, reconoció que la participación del PRD en la reciente unión de las fuerzas de izquierda progresistas, no sólo aporta experiencia y trabajo, sino que representa un activo indispensable que enriquece este proyecto, para consolidar el desarrollo económico, la paz y la justicia social para todas las y los michoacanos.

Así lo expuso durante el anuncio oficial de esta nueva alianza entre PRD, Morena y el partido Verde Ecologista, en donde frente a simpatizantes, militantes y liderazgos perredistas, aseguró que esta suma de voluntades en torno al proyecto que encabeza Carlos Torres Piña, responde al interés de impulsar una agenda política cimentada en un altísimo sentido de justicia social.

Además, Octavio Ocampo destacó que el PRD Michoacán, llega a este momento histórico no sólo con el respaldo de su identidad histórica y principios vivos, sino también con una estructura viva, organizada, que tiene presencia en todo el territorio y que ha trabajado con la certeza de que la política, debe permanecer al servicio de la gente, atendiendo las causas y demandas de la población.

"La unidad verdadera de este proyecto, se ha construido reconociendo el valor de cada fuerza política que aquí converge; en donde cada una aporta sus propias historias de lucha, sus ideales, sus liderazgos y sus capacidades de organización, sin imposiciones ni exclusiones”, indicó.

Así, Octavio Ocampo consideró que la experiencia y el trabajo del perredismo michoacano, representa un activo indispensable que enriquece este proyecto, refrendando con ello su compromiso de ayudar a consolidar el desarrollo económico, la paz, la igualdad y el bienestar que merece y demanda la sociedad michoacana.