APEAM debería ampliar mercados para la venta de aguacate, considera Bedolla

Morelia, Michoacán, a 23 de octubre del 2026.- La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) debería ampliar sus mercados para la venta del fruto, consideró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, luego de que se registró una manifestación en las oficinas de la organización en la ciudad de Uruapan para exigir que se incremente el precio que pagan a productores.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que es imposible acortar la venta únicamente para Estados Unidos, pues, dijo, es contrario a las reglas de comercio y de expansión comercial, pues el 98 por ciento del aguacate producido en Michoacán se exporta al país vecino del norte.

Enfatizó que el gobierno estatal y federal pueden colaborar con la APEAM en la misión comercial que representa, pero la asociación deberá encabezarla, pues son quienes conocen de las reglas fitosanitarias necesarias para vender el denominado oro verde en el extranjero.

“El propio secretario Marcelo Ebrard hace tiempo propuso el abrir el mercado de Emiratos Árabes Unidos, de Dubai, de Qatar, y creo que es una labor que tiene que hacer en conjunto, sí, este, lo podemos hacer entre los gobiernos y APEAM sobre todo, porque es quien tiene la experiencia de las normas internacionales fitosanitarias y de todo tipo para poder exportar el aguante”.

Ramírez Bedolla señaló que actualmente otros países producen aguacate, sin embargo, su calidad no es cercana a la del producto michoacano, de manera que es una oportunidad importante que debería aprovechar la APEAM.

En cuanto a la posibilidad de incrementar el precio de compra a productores, recalcó que es el mercado quien marca el precio del producto, por ello, reiteró la necesidad de venta a otros países.