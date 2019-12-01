Apatzingán y limoneros, con refuerzo permanente de seguridad: Raúl Zepeda

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 11:34:39

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre del 2025.- La región de Apatzingán y los productores limoneros cuentan con un refuerzo permanente de seguridad, afirmó Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno (Segob) en el estado de Michoacán, luego del asesinato del líder de los limoneros del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

“Lamentamos y condenamos el hecho en el que pierde la vida Bernardo Bravo, y vamos a ser respetuosos de la investigación que la Fiscalía lleve hasta el momento”, declaró en entrevista con medios de comunicación el encargado de la política interna del estado.

Señaló que serán respetuosos del proceso que viven los productores y familiares de Bravo Manríquez, por lo que no han buscado reunirse con ellos, pero habrán de hacerlo en cuanto ellos lo soliciten, dijo.

Zepeda Villaseñor descartó que la estrategia de seguridad aplicada en la región haya fracasado, pues consideró que ha habido resultados positivos en esta región, a pesar de este hecho lamentable.

Finalmente, el segundo al mando en el estado dijo desconocer si el líder productor había recibido amenazas contra su integridad, sin embargo, reconoció que contaba con protección de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.