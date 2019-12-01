Apatzingán, un municipio con riqueza agrícola y una población trabajadora comprometida con defender la transformación: Torres Piña

Apatzingán, Michoacán, 19 de julio de 2026.- Desde Apatzingán, uno de los municipios michoacanos más participativos en distintos movimientos políticos y sociales de México, el aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, Carlos Torres Piña, llamó a los habitantes a sumarse a la defensa de los logros que ha dejado la Transformación.

De visita en el municipio terracalentano, Torres Piña recordó que desde siglos pasados, la gente de Michoacán, han sido pilares en distintos episodios de la historia de México.

“Yo estoy seguro porque el pueblo de Michoacán y esta zona de Tierra Caliente siempre ha sido muy participativa. Nosotros los michoacanos no nos doblegamos fácilmente, los michoacanos no somos echados para atrás, somos gente trabajadora, participativa, pero que además muchos de nuestros movimientos sociales han tenido un efecto histórico en nuestro país… Aquí en Apatzingán fue donde se instaló el primer Poder Legislativo, fue aquí en Apatzingán y en Michoacán donde se instalaron los tres poderes del estado Mexicano por primera vez”, recordó el morenista.

Ante una nutrida asistencia, compartió que, también en Michoacán, surgió en gran parte, el Movimiento de Independencia y fue cuna de grandes pensadores que transformaron a México, como son José María Morelos, Melchor Ocampo y Lázaro Cárdenas del Río.

Por ello, confió en que, ante las intenciones extranjeras de echar abajo los avances de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el pueblo de Apatzingán se unirá, como lo ha hecho siempre, para defender los derechos de los mexicanos.

“Hoy que venimos a esta zona nos da mucho gusto porque yo sé que desde Apatzingán nos van a ayudar en la defensa de la transformación y en la defensa de la soberanía… no permitamos que en estas campañas de desprestigio de radio, televisión y algunas redes sociales que pretenden desestabilizar a nuestro país, diciendo que todo está mal, diciendo que este país no va por buen camino y una serie de mentiras que quieren tener cierta injerencia en las decisiones políticas de nuestro país. Eso no lo vamos a permitir,”, expresó Torres Piña.

Frente a líderes sociales y productivos de la región, el aspirante reconoció que el Valle de Apatzingán, es una de las zonas más ricas del estado, “en agricultura, en ganadería, pero sobre todo por su gente trabajadora que sale desde temprano a realizar sus actividades con el ánimo de salir adelante”.

Compartió que una de sus prioridades durante su recorrido por el territorio michoacano, es dialogar con los diversos sectores que mueven la economía de Michoacán, para conocer sus inquietudes y los pendientes que tienen como gremios e impulsar acciones que ayuden a resolver sus necesidades.

Fianalmente, recordó que, a ocho años del modelo de gobierno impulsado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han priorizado a los sectores históricamente desatendidos.

Los programas de bienestar, como la pensión a adultos mayores, las becas Benito Juárez y la nueva beca Rita Cetina para primaria y secundaria, han mejorado la economía familiar, reducido la deserción escolar y generado mayor estabilidad en las regiones del país.

También expuso que en el ámbito laboral, el salario mínimo pasó de 88 pesos en 2018 a aproximadamente 315 pesos en la actualidad, un incremento de hasta 300% en la frontera norte y más del 200% en el resto del país, sin los efectos negativos que adversarios auguraban, pues no hubo devaluación, inflación desmedida ni crisis económica.