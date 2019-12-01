"Apatzingán no estaba para un incremento del 9% en el agua potable, se fijó un aumento final del 6%": Diputada Garibay Esquivel

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 16:26:11
Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- La diputada local Sandra Olimpia Garibay Esquivel informó sobre las reservas realizadas a la Ley de Ingresos del municipio de Apatzingán, logrando un consenso para disminuir el incremento propuesto originalmente para el servicio de agua potable y alcantarillado.

El proyecto inicial contemplaba un incremento del 9%; sin embargo, tras consensuar con las diferentes bancadas, se logró aprobar una reserva que fijó el aumento final en 6%.

La legisladora justificó la acción argumentando la necesidad de apoyar la economía de los apatzinguenses, la cual, dijo, ha sido golpeada por la ola de violencia e inseguridad.

"Apatzingán no estaba para un incremento del 9%, tenemos que estar de parte de las y los ciudadanos y es por ello que buscamos el consenso... logramos aprobar la reserva que presentamos", señaló Garibay Esquivel.

Reconoció que un aumento del 0% sería irresponsable debido a la inflación anual cercana al 4%, por lo que consideró excesivo el porcentaje inicial.

Cuestionada sobre si los gastos de la administración municipal de Apatzingán han sido excesivos o en cosas innecesarias, dijo que le corresponde a la Auditoría Superior señalarlo.

"Yo no puedo decirte que están gastando o no están gastando porque no tengo acceso a los trimestrales. Acuérdate que los trimestrales yo fui parte de un cabildo y pues ahí es donde te dan la relación de si aumentó la deuda pública, si aumentaron los apoyos o si aumentó los mantenimientos, los gastos y todo, entonces no tengo acceso a los trimestrales. Se han manejado de manera muy discretos, entonces por ello es que no te podría hablar del tema", agregó en entrevista mientras se desarrollaba la sesión del Congreso.

Noventa Grados
