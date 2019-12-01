"Apatzingán no estaba para un incremento del 9% en el agua potable, se fijó un aumento final del 6%": Diputada Garibay Esquivel

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 16:26:11

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- La diputada local Sandra Olimpia Garibay Esquivel informó sobre las reservas realizadas a la Ley de Ingresos del municipio de Apatzingán, logrando un consenso para disminuir el incremento propuesto originalmente para el servicio de agua potable y alcantarillado.

El proyecto inicial contemplaba un incremento del 9%; sin embargo, tras consensuar con las diferentes bancadas, se logró aprobar una reserva que fijó el aumento final en 6%.

La legisladora justificó la acción argumentando la necesidad de apoyar la economía de los apatzinguenses, la cual, dijo, ha sido golpeada por la ola de violencia e inseguridad.

"Apatzingán no estaba para un incremento del 9%, tenemos que estar de parte de las y los ciudadanos y es por ello que buscamos el consenso... logramos aprobar la reserva que presentamos", señaló Garibay Esquivel.

Reconoció que un aumento del 0% sería irresponsable debido a la inflación anual cercana al 4%, por lo que consideró excesivo el porcentaje inicial.

Cuestionada sobre si los gastos de la administración municipal de Apatzingán han sido excesivos o en cosas innecesarias, dijo que le corresponde a la Auditoría Superior señalarlo.

"Yo no puedo decirte que están gastando o no están gastando porque no tengo acceso a los trimestrales. Acuérdate que los trimestrales yo fui parte de un cabildo y pues ahí es donde te dan la relación de si aumentó la deuda pública, si aumentaron los apoyos o si aumentó los mantenimientos, los gastos y todo, entonces no tengo acceso a los trimestrales. Se han manejado de manera muy discretos, entonces por ello es que no te podría hablar del tema", agregó en entrevista mientras se desarrollaba la sesión del Congreso.