Apatzingán cuenta con el Congreso de Michoacán: Fabiola Alanís

Apatzingán, Michoacán, a 22 de octubre de 2025.- Las y los ciudadanos del valle de Apatzingán ¡cuentan con el Congreso de Michoacán para la construcción de la paz, desde la creación de los ordenamientos jurídicos necesarios, hasta las asignaciones de presupuestos, gestiones con los diferentes niveles de gobierno y la creación de los puentes de comunicación que se requieran”, expuso la diputada Fabiola Alanís.

La legisladora participó en la sesión solemne que llevó a cabo el Congreso del Estado en este municipio para conmemorar el CCXI Aniversario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, en la que de manera unánime se condenó el asesinato del líder citricultor Bernardo Bravo y se hizo el pronunciamiento para priorizar el ordenamiento jurídico que devuelva la paz y que traiga justicia para Apatzingán y para toda la entidad.

Fabiola Alanís ratificó que garantizar la seguridad en este conjunto de municipios de la tierra caliente con vocación citrícola, así como en todas las regiones productoras del estado, es una prioridad en la 76 Legislatura, porque la protección de quienes con su trabajo sostienen el campo es también desarrollo económico y bienestar para todas y todos.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado adelantó que el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad rural y la creación de protocolos especializados de protección al sector agrícola, con enfoque en derechos humanos y atención a víctimas, debe darse desde el ámbito presupuestal y esa es tarea de las y los diputados.

Como parte del plan de paz, Fabiola Alanís se pronunció a favor de que la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad Pública, la SEDENA y la Guardia Civil continúen con la vigilancia en las zonas de mayor producción, para garantizar el tránsito seguro de las mercancías hacia los centros de empaque y exportación.