Apatzingán cancela a Hermanos Jiménez pese a acuerdo; prioriza lineamientos estatales 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 12:01:22

Apatzingán, Michoacán, a 3 de septiembre del 2025.- Entre autoridades municipales de Apatzingán y el grupo de Los Hermanos Jiménez, existía un acuerdo para que no interpretaran canciones haciendo referencia de apología del delito durante el baile del 15 de septiembre próximo, pero aún así les cancelaron su presentación.

Al respecto, Fanny Arreola Pichardo, presidenta municipal de Apatzingán, señaló que se determinó suspender el concierto del Grupo Hermanos Jiménez, esto tras una charla con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en seguir las acciones de la administración estatal para evitar el ensalzamiento de actividades ilícitas.

"Nosotros incluso teníamos estipulado por escrito que no habría ninguna canción que hiciera referencia a este tipo de actividades.. Sin embargo, la administración local optó por sumarse y fortalecer todas a las acciones que el gobierno del Estado", comentó.

La edil detalló que la decisión no fue una imposición, sino un acuerdo alcanzado tras conversaciones con regidores, y miembros de la sociedad civil. A pesar de reconocer la trayectoria del grupo y su repertorio de música de arpa tradicional, se consideró oportuno apoyar la postura del gobierno estatal.

El evento del 15 de septiembre seguirá adelante con el resto del programa, reemplazando a los Hermanos Jiménez con la presentación de "El Chicano Mayor", un grupo de música de banda.