Hallan a dos mujeres inhumadas clandestinamente en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 15:42:27

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Los cuerpos putrefactos de dos personas del sexo femenino, fueron hallados inhumados clandestinamente debajo de una losa de concreto en una propiedad de la colonia Loma Bonita de Zindurio de esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un negocio ubicado en la calle Arboleda , número 215, con la leyenda Servicio Automotriz "Eclipse" y pensión 6, salía un olor fétido.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos mujeres los cuales estaban inhumados debajo de la losa de concreto y en avanzado estado de descomposición, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.