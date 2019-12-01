Vuelca camión repartidor de Gas LP en Morelia, Michoacán; nunca hubo riesgo a la población: PC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 15:53:00

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Un camión repartidor de Gas LP sufrió una volcadura en el Periférico Paseo de la República en la colonia Alfonso García Robles, el hecho en ningún momento generó riesgo para la población informaron las autoridades.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar, un camión repartidor de Gas LP se había volcado.

De inmediato se trasladaron al lugar elementos de la Policía Morelia así como del cuerpo de Bomberos quienes encontraron volcado el referido camión.

Es de mencionar que se confirmó que el percance en ningún momento representó riesgo alguno para la población en general.

Hecho de los que tomó conocimiento personal de tránsito para los efectos de ley.