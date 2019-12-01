Apatzingán avanza en compromiso con el bienestar

Apatzingán Michoacán, a 14 de abril del 2026.- El Gobierno Municipal de Apatzingán, que encabeza Fanny Arreola, continúa trabajando en la mejora de la infraestructura urbana con el objetivo de brindar espacios más seguros y dignos para las familias.

En esta ocasión, se llevó a cabo la inauguración de la pavimentación, la instalación de una nueva red de drenaje y la colocación de luminarias modernas en la calle 21 de Febrero, ubicada en la colonia La Joya, con una superficie total de 1,808 m². Esta obra representa un avance significativo en la modernización de la ciudad, al ofrecer vialidades de calidad, servicios básicos eficientes y mayor seguridad para peatones y automovilistas.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó que esta calle fue una petición constante de los habitantes de la colonia, quienes buscaban contar con un acceso digno. Asimismo, expresó que en una siguiente etapa se buscará ampliar la obra para beneficiar a más personas, subrayando la importancia de que los niños tengan caminos seguros y adecuados para su desarrollo.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de transformar Apatzingán en un lugar con mejores condiciones de vida, fortaleciendo el bienestar comunitario y promoviendo el desarrollo ordenado de nuestras colonias.