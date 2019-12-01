Apatzingán: Ante la violencia, evalúan medidas de seguridad para el regreso a clases

Apatzingán: Ante la violencia, evalúan medidas de seguridad para el regreso a clases
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 16:28:40
Morelia, Michoacán, a 16 de agosto de 2025.- Para asegurar el inicio del ciclo escolar 2025-2026 en comunidades como El Guayabo, Apatzingán, no se descarta dar acompañamiento policial a los docentes asignados a esa zona, catalogada con alta presencia de grupos delictivos.

Fanny Arreola Pichardo, presidenta municipal de Apatzingán, se dijo confiada en que para el 1 de septiembre, fecha de arranque de clases, se restablezca la situación de seguridad en al menos cuatro localidades que reportaron desplazamiento forzado a raíz de enfrentamientos armados entre bandas criminales antagónicas hace un par de semanas .

"Si las necesidades lo ameritan, nosotros continuaremos con esa alternativa de poder enviar a algunos profesores que vayan acompañados de alguna protección y que los niños puedan tener de manera ordinaria sus clases, el contenido del ciclo escolar", comentó en entrevista la alcaldesa de extracción morenista.

Entre las escuelas de educación básica que han tenido que ser habilitadas como campamentos de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, se encuentra la de El Alcalde, donde por semanas no se dan clases por los constantes desplazamientos y las pocas condiciones de traslado para los docentes y los infantes.

Datos brindados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación indican que, el pasado ciclo escolar, alrededor de 30 maestros de la región de Apatzingán, que comprende 5 municipios de la Tierra Caliente, impartieron clases a distancia debido a la violencia.

Noventa Grados
