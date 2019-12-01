Aparecen mantas con mensajes contra legisladores del PT en Oaxaca

Aparecen mantas con mensajes contra legisladores del PT en Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 15:42:55
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Ciudad de México, 27 de marzo de 2026.- En el estado de Oaxaca fueron colocadas mantas con mensajes dirigidos a legisladores del Partido del Trabajo (PT), en las que se lanzan críticas y señalamientos contra dicho instituto político.

En los mensajes se podía leer: “Última hora el PT cambia de nombre Partido de Traidores” y “El partido 100% oportunista”.

De acuerdo con antecedentes, en ocasiones previas ya se habían instalado lonas similares luego de que el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rechazaran el denominado Plan A.

Ante estos hechos, legisladores del PT acusaron que se trata de “narcomantas” y señalaron como responsable al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

Las mantas fueron colocadas en puntos de alta circulación, como el crucero de Cinco Señores y el puente ubicado a la altura del Monumento a la Madre, lo que generó visibilidad entre la población.

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